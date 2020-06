Die insolventen Gusswerke Saarbrücken stellen Ende Juni ihren Betrieb ein. Dies bedeutet das endgültige Aus für den Traditionsbetrieb, der früher Halberg Guss hieß. Dies gab Saar-Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) am Mittwoch, 3. Juni, bekannt. Somit verlieren auch die zuletzt noch 230 verbliebenen Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze.

Am Mittwochmittag wurde das Personal informiert; die zuvor bereits ausgesprochenen Kündigungen werden Ende Juni wirksam. Zuletzt hatte die Gießerei noch Motorblöcke für den Großkunden Deutz hergestellt. Nun sollen etwa 40 Mitarbeiter den Betrieb bis September abwickeln. Anke Rehlinger wertet die „traurige Schließung“ als Resultat eines jahrelangen Missmanagements der Eigentümer. „Schweinereien“ seien da gelaufen, hält die Ministerin strafrechtliche Schritte für denkbar.

Vor nicht ganz 265 Jahren gegründet, musste der Traditionsbetrieb mehrere Eigentümerwechsel verkraften. Bis zuletzt hatte der Insolvenzverwalter nach neuen Kunden gesucht. Im offenen Streit der Belegschaft mit dem Investor, der bosnisch-deutschen Prevent-Gruppe, mitten in der Automobilkrise stellte die Motorblock-Gießerei im September 2019 einen Insolvenzantrag. Zwei Monate später wurden bereits rund 600 der damals 1000 Mitarbeiter freigestellt. Dann zogen zwei wichtige Großkunden ihre Aufträge zurück.

Hoffnung auf Neunkircher Firma erfüllt sich nicht

Zuletzt hatte der Neunkircher Unternehmer Giuseppe Ferraro Interesse an einer Übernahme des Saarbrücker Standorts bekundet. Er hatte dies aber davon abhängig gemacht, dass die verbliebenen Industriekunden gehalten und neue hinzukommen.

Eugen Roth, stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) Rheinland-Pfalz/Saarland: „Letztes Jahr im Juli hatte das Unternehmen noch 1200 Beschäftigte. Ein florierendes Standbein saarländischer Industrie wurde von den ehemaligen Besitzern – nicht Unternehmern – leider kontinuierlich über Jahre heruntergewirtschaftet. Die engagierte Belegschaft wurde unverschuldet der Belohnung für ihre enormen Arbeitsleistungen beraubt. Das ist ein trauriges und unrühmliches Beispiel für unsoziale Marktwirtschaft sowie für ein Versagen des Managements und der Investoren.“

Oberbürgermeister: „Skrupellose Eigentümer“

Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU): „Das Schicksal von Halberg Guss ist eng verbunden mit skrupellosen Eigentümern. Diese haben ohne Rücksicht auf die Mitarbeiter eine kurzfristige Gewinnmaximierung über die langfristigen Unternehmensziele gestellt.“

„Viel zu lange“, so das Linken-Landtagsmitglied Oskar Lafontaine, war die Firma „Spekulanten, sogenannten Investoren, schutzlos ausgeliefert, die nichts anderes im Sinn hatten, als den Betrieb auszuplündern und sich zu bereichern. Am schlimmsten trieb es die Prevent-Gruppe, die nach dem Motto handelte: Wir plündern rücksichtslos die Kasse und kassieren über unverschämte Preiserhöhungen bei den wichtigsten Kunden so viel wie möglich.“