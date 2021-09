Die saarländische Eismanufaktur Charlotte, bekannt durch eine Werbekampagne mit Barbara Schöneberger, hat am 18. August Insolvenz angemeldet. Die Eisproduktion geht aber weiter.

2016 in St. Wendel gegründet und 2020 in einen Firmenneubau im nahen Tholey-Theley umgezogen, hat sich die kleine Eisfabrik schnell einen Namen als Hersteller mit natürlichen Zutaten in Premiumqualität gemacht. Charlotte-Eis beliefert inzwischen die Tiefkühltheken in rund 500 Supermärkten. Auch Eiscafés, Eisdielen und Eiswagen zählen zu den Kunden. Die Moderatorin Barbara Schöneberger wirbt für das Unternehmen.

Ziel: Unternehmen und Arbeitsplätze erhalten

Jetzt teilt Andreas Liebaug als vorläufiger Insolvenzverwalter mit, dass er zusammen mit der Beratungsgesellschaft Mentor AG einen sogenannten Investorenprozess in Gang gebracht habe. Mögliche Investoren seien dazu aufgerufen, sich in einem „digitalen Datenraum“ über einen Einstieg bei Charlotte zu informieren. „Uns liegen bereits Interessensbekundungen von zahlreichen potenziellen Investoren vor – sowohl von strategischen als auch von Finanzinvestoren“, sagt Liebaug. „Das große Interesse zeigt eindrucksvoll, dass die Charlotte-Eismanufaktur ein attraktives Unternehmen ist.“ Ziel des Prozesses, der wohl mehrere Wochen dauern werde, sei der Erhalt des Unternehmens und der etwa 20 Arbeitsplätze. Liebaug: „Wir wollen einen Investor finden, der zu Charlotte passt.“

Vier weitere Eissorten

Der Geschäftsbetrieb und die Produktion liefen derweil weiter. Alle Handels- und Gastronomiepartner würden weiterhin beliefert – ab Mitte September zudem mit vier neuen Eissorten.