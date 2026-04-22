Einzigartig in Blieskastel: Seit April gibt es dort einen Gameshop. Inhaber Marcel Mamok verrät Spieletrends – und warum der Celestial Gameshop ein Treff für alle sein soll.

Herr Mamok, wie lief denn die Eröffnung?

Es lief superpositiv. Es waren sehr viele jüngere und ältere Menschen vertreten, das hat mich sehr überrascht und gefreut. Gerade hier, wo eigentlich nichts Vergleichbares in der Nähe ist, war das schon ein Erlebnis. Punkt 13 Uhr, als die Schule zu Ende war, haben die Schulranzen sich vor der Tür gestapelt und die Leute sind da drüber geklettert. Das war noch besser, als ich mir erhofft hatte.

Und haben Sie schon Rückmeldungen erhalten?

Wir haben direkt schon Anfragen für Turniere bekommen und Events bekommen und generell auch sehr viel Resonanz, dass die Leute überglücklich sind, dass hier sowas in der Nähe ist, um seine Spiele einzutauschen, seine Sammlung zu verkaufen oder sich einfach hinzusetzen und mit anderen zu spielen. Einfach noch mal mehr Kommunikation untereinander ermöglichen. Es war für jeden was vertreten, das hat mich sehr gefreut.

Und welche Events sind geplant?

Turniere sind ein zentraler Bestandteil des Konzepts. Und dann plane ich regelmäßig Events für sämtliche gängigen Sammelkartenspiele wie Pokémon, One Piece und Co. oder auch Videospiele. Und die Sammelkartenturniere werden von den Herstellern organisiert, das heißt: Die Spieler können Punkte sammeln und sich in offiziellen Ranglisten platzieren. Mein Ziel ist es, sowohl die Kinder beim Einstieg zu begleiten und das zu erleichtern als auch den Erwachsenen einen Ort zu bieten, um ihr Hobby auszuleben.

Findet das dann auch vor Ort statt?

Genau. Im Moment haben wir Platz für etwa 20 Personen. Es ist aber geplant, das noch weiter auszubauen – da haben wir auch die Möglichkeit vom Vermieter bekommen, noch mehr Fläche anzumieten. Da sehe ich viel Potenzial.

Denken Sie, man muss die Kinder bei den Spielen mehr an die Hand nehmen?

Also, die Kinder sind schon sehr findig, wie das funktioniert. Grundsätzlich ist es auch so, warum ich das mit den Sammelkarten auch so toll finde: Die Kinder müssen da lesen, rechnen, strategisch vorgehen und im Zweifelsfall sogar eine Fremdsprache lernen, weil es vieles nur auf Englisch gibt. Und dann erzählt man das denen einmal und dann sind die meistens schon zu zweit da mit einem Kumpel, dann funktioniert das noch mal eher. Es ist schön, diese Entwicklung zu sehen. Da nimmt man die einmal an die Hand und dann haben die das direkt drauf.

Sie hatten ja vorher schon einen Onlineshop. Wie kam es denn eigentlich dazu?

Das ist eine gute Frage. Vor dem Shop war ich als DJ in Deutschland unterwegs. Durch die Pandemie sind so viele Aufträge weggefallen, besonders die Veranstaltungsbranche war betroffen. Gerade die Diskotheken waren so stark eingeschränkt, mussten wegen begrenzter Teilnehmerzahl ganze Flure sperren. Und dann musste ich mich umorientieren und hab mich stärker mit meiner Leidenschaft, dem Gaming, beschäftigt. Der Wunsch, mein Hobby zum Beruf zu machen, war schon länger in meinem Kopf. Aber das mit den Sammelkarten, das brennt schon seit der Kindheit in mir. Meine Frau hat mich unterstützt und immer gesagt, ich soll das durchziehen. Ohne sie hätte ich den Schritt vielleicht auch nicht gewagt. Dann haben wir uns Gedanken gemacht über den Aufbau und den Namen und es wurde immer konkreter. Dann sind wir 2021 mit dem Onlineshop gestartet. Um erste Erfahrungen zu sammeln und was Eigenes aufzubauen. Aber es war für mich klar, dass ich langfristig auch ein Ladenlokal machen möchte.

Und wieso haben Sie sich für Blieskastel entschieden?

Ich komme aus Bierbach. Wir haben hier schon einen Warenautomaten aufgestellt, um den Kids und den größeren Kids übergangsmäßig was anzubieten. Ich hab schon öfter gesehen, wie Leute samstagnachts eine Vollbremsung gemacht haben und noch mal zurückgefahren sind, als sie den Automaten gesehen haben. Und Blieskastel hab ich gewählt, weil es hier in der Umgebung eigentlich nichts Vergleichbares gibt. Man muss dann direkt nach Saarbrücken oder Kaiserslautern, was ja bei den Spritpreisen auch doof ist. Und die Kinder waren froh, dass sie nicht mehr Mama und Papa fragen müssen oder mit dem Bus weit fahren müssen. Das hat man direkt gemerkt, dass da Interesse ist.

Wie haben Sie denn von dem Interesse mitbekommen?

Eigene Kinder haben wir nicht, aber die Kinder in Blieskastel haben schon die ganze Zeit durch die Fenster gelugt, als wir umgebaut haben. Dann hab ich es mir nicht nehmen lassen, sie in den Laden schauen zu lassen. Dann haben die mir die Flyer aus der Hand gerissen und gesagt, sie verteilen die in der Schule. Die kamen dann immer mit strahlenden Gesichtern auf mich zu, das war schon schön zu sehen.

Was sind denn momentane Spieltrends? Sind Brettspiele überhaupt noch ein Ding?

Tatsächlich kommen Brettspiele noch mal ein bisschen mehr, auch durch „Stranger Things“. Im Bereich Sammelkartenspiele ist Pokémon immer noch der größte Trend, auch generationsübergreifend. Das sorgt auch immer dafür, dass das so einen Reset kriegt und dann geht es wieder von vorne los. Viele sind auch früher damit aufgewachsen und steigen jetzt wieder ein. Jüngere starten neu und das bleibt auch so, weil ständig neue Inhalte erscheinen. „Pokémon Champions“ erscheint im April und dieser Wettbewerb ist für viele sehr motivierend. Auch „One Piece“ ist stark gefragt. So stark, dass ich gar nicht hinterherkomme. Auch von älteren, weil der Anime selbst schon über 20 Jahre läuft. Nostalgie ist ein großer Treiber. Bei Brettspielen geht der Trend klar weg von klassischen Spielen hin zu modernen Konzepten, besonders kooperative Spiele, in denen man miteinander gegen einen nicht vorhandenen Spieler oder das Spiel selbst spielt. Durch die Pandemie waren die sozialen Kontakte sehr eingeschränkt und ich glaube, deshalb haben die Leute jetzt auch noch mal mehr Lust, auf gemeinsames Spielen und Interaktion.

Und was sind momentan so die beliebtesten Brettspiele und Online-Spiele?

Wir haben bei Brettspielen einen Lieferanten, der geht immer. Das ist Amigo, die haben sowas wie Halli Galli. Aber auch nischigere Spiele wie „Ungeheuer hungrig“ oder komplexere wie „Gloomhaven“, das ist wie ein Rollenspiel mit Strategie. Oder auch Spiele wie „Die Crew“, da arbeitet man zusammen und erfüllt Missionen. Das ist anders als klassische Konkurrenzspiele wie „Mensch ärgere Dich nicht“, bei denen immer einer benachteiligt ist. Es geht eher in Richtung zusammen.

Wie entstehen solche Trends eigentlich?

Trends entstehen meist durch eine Mischung aus Nostalgie, Neuveröffentlichung und Social Media. Und dann ist das wie früher auf dem Schulhof mit „Hey, kennst du das schon?“ und die Propaganda machts halt. So werden bestimmte Spiele ganz schnell bekannt.

Was verkauft sich denn momentan am besten im Shop?

Da sind die Pokémon-Sachen superbeliebt, aber auch Sammelfiguren. Da sind sehr viele Sammler unterwegs, die scheinbar gerne ihre Zimmer dekorieren. Ich bin da selber auch ein Enthusiast. Videospiele ganz klar, aber da merken wir auch, dass das immer mehr ins Digitale rutscht. Auch Sammelkarten werden immer beliebter. Dragonball, One Piece, Digimon, also nicht mehr nur Pokémon, und nachdem es jetzt auch von Disney ein Kartenspiel gibt, wird das immer breiter gefächert. Da kann man nicht mehr sagen, was da jetzt das Zugpferd ist.

Und was ist mit Mau-Mau und Quartett und den anderen klassischen Spielen, gibt’s die bei Ihnen auch?

Ja, da haben wir auch einen Hersteller, der uns mit Testspielen versorgen möchte. Bisher wollen wir mal mit dem gefragten Grundrepertoire starten und schauen, wie sich das entwickelt. Aber es sind auch Brettspielabende geplant und da kommt dann auch noch eine ganze Sektion dazu.

Was spielen Sie selbst am Liebsten?

Bei mir hat es auch mit Pokémon angefangen am Gameboy, den man mal vom Bruder bekommen hat. Aber am Liebsten spiele ich das Rollenspiel „World of Warcraft“, bei dem man gemeinsam mit anderen in einer riesigen Welt unterwegs ist und Aufgaben erledigt. Das ist wie so ein Zweitjob. Besonders der soziale Aspekt ist mir da wie bei allem eigentlich wichtig, ich kann nicht alleine spielen. Ich mag das zusammen mit Freunden machen. Da hab ich früher auch LAN-Partys organisiert und die elektrische Spannung in der Luft gespürt. Und dieses Gefühl will ich auch in den Laden bringen. Leute kennenlernen und zusammen spielen. Dieses gemeinsame Erlebnis findet man heute nicht mehr oft.