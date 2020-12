„Geschlossen… weil Du online gekauft hast!“ Große Aufkleber mit diesem Text prangten am Montagnachmittag, 7. Dezember, an einigen Geschäften in der Homburger Innenstadt. Folie und Packpapier verdeckten die Schaufenster blickdicht. Trotzdem waren die Geschäfte nicht wirklich geschlossen.

Der Gewerbeverein und die Homburger Altstadt-Initiative hatten zu der Aktion aufgerufen. Eine Stunde lang wurde vorgeführt, wie die Ladenzeilen der Innenstadt nach Pandemie und Kunden-Abwanderung in den Internethandel aussehen könnten. Marcel Schmitt, Vorsitzender des Gewerbevereins, spricht von einem „Hilferuf der Einzelhändler“. In der Stadt sei zurzeit „wirklich nichts los“, hat Schmitt festgestellt: „Kaum Menschen auf den Straßen und in den Geschäften.“ Gedacht sei die Aktion als „Denkanstoß, bevor man das nächste Mal wieder bei Amazon bestellt, was da alles auf dem Spiel steht für die inhabergeführten Geschäfte“.

45 Läden beteiligten sich. Die ursprüngliche Idee, die Geschäfte wirklich eine Stunde lang abzuschließen, wurde dann aber doch verworfen, um nicht noch mehr Einbußen zu haben.

Im Laden beraten lassen, dann im Netz einkaufen

Ana und Laura Dresch verhüllten die Schaufenster ihres Dessousladens „En Vogue“. „Man sollte ja annehmen, dass Unterwäsche und Bademode lieber persönlich anprobiert wird und dass wir deshalb nicht so stark betroffen sind“, sagte Ana Dresch, dass aber auch ihr Geschäft unter dem Onlinehandel leidet. „Es gibt eine erkennbare Anzahl an Kunden, die lassen sich bei uns beraten und bestellen die Sachen dann daheim im Internet.“ Die richtige Größe und Passform seien von der Anprobe im Laden her ja bekannt. In dem Wäscheladen in der Saarbrücker Straße, den es seit gut zehn Jahren gibt, fällt das Weihnachtsgeschäft 2020 sehr ruhig aus.

Ruf nach weiteren Hilfen der Politik

„Ich verspreche mir nichts von der Aktion“, gab sich David Brödel vom spanischen Marktplatz-Restaurant „Don Quichotte“ ganz offen. „Bevor ich heute herkam, hatte ich noch Nachrichten geguckt“, sagte er. „Dort hieß es, der Lockdown könnte womöglich ausgeweitet werden. Dann sind nicht nur wir Restaurantbetreiber von den Schließungen betroffen, sondern noch weitere Geschäfte. Wie soll da etwas belebt oder verändert werden?“

Thorsten Bruch, stellvertretender Vorsitzender des Gewerbevereins, erwartet weitere Hilfen von der Politik. Er sagt, es könne „nicht sein, dass Kaufleute, die zwar von den Schließungen nicht betroffen sind und weiterhin geöffnet haben, nichts von dem Hilfspaket bekommen, obwohl sie ja trotzdem nur einen Bruchteil an Einnahmen erzielen“.