Der Homburger Eine-Welt-Laden feiert seinen 30. Geburtstag. Wenngleich die Stadt dem Betreiber-Verein die Gewerbesteuer nicht ersparen könne, ist Bürgermeister Michael Forster stolz auf die Geschichte des Ladens.

Gegründet wurde der Eine-Welt-Laden in den Jahren 1991 und 1992. Damals war das Geschäft noch in der Karlsbergstraße beheimatet, später zig es in die Saarbrücker Straße um. 23 Ehrenamtliche Helfer arbeiten in dem Geschäft. Es sei eine Herzenssache, so die Betreiber. „30 Jahre sind eine lange Zeit, vor allem, wenn es darum geht, so lange am Ball zu bleiben, das Engagement aufrecht zu erhalten und auch immer wieder neue Menschen zu finden, die sich beteiligen und die Ideen und Gedanken des Vereins nicht nur am Leben erhalten, sondern immer wieder neu beleben“, sagt Forster.

Der Laden verkauft ausschließlich Waren aus fairen Quellen - sogenannte „Fair-Trade-Produkte“. Hintergrund dieser Waren ist, dass die herstellenden Menschen in ärmeren Ländern gerecht bezahlt werden. Zudem wird der gesamte Gewinn für soziale Projekte rund um den Globus gespendet.