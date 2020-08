Ein auffälliges Auto haben Diebe aus einem Kraftfahrzeugbetrieb in St. Wendel gestohlen. Laut Polizei brachen die Unbekannten bereits in der Nacht zu Dienstag in das Firmengebäude in der Schengener Straße ein. Sie hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang. Erst später sei festgestellt worden, dass die Einbrecher es auf den Diebstahl des Autos abgesehen hatten. Sie entwendeten einen gelben Ford-Mustang-Coupé. Den Schlüssel hatten sie zuvor im Firmengebäude gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Einbruch und den gestohlenen Wagen machen können.