Künstler Gunter Demnig hat am Samstag die ersten Stolpersteine für Homburg verlegt. Initiiert hat das eine Geschichts-AG.

Ein wichtiger und bedeutsamer Erinnerungsschritt wurde am Samstagvormittag in Homburg endlich umgesetzt. Nur wenige Tage nach dem Gedenktag an den Holocaust und zur Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau,