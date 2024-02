Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Ende blieb es bei 10.000 Euro. In dieser Höhe wird die Stadt Blieskastel weiterhin das Ria-Nickel-Tierheim in Homburg unterstützen. Der Antrag der Grünen, den Betrag auf 20.000 Euro aufzustocken, wurde bei der Sitzung des Blieskasteler Stadtrates mit großer Mehrheit abgelehnt.

Den Antrag begründete Paltz mit dem prekären Zustand der Einrichtung. Die Ausstattung des Tierheims entspreche nicht mehr den zeitgemäßen Anforderungen, obendrein sei das Heim