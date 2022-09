Am Donnerstag, 15. September um 17 Uhr, findet die nächste Sitzung des Einöder Ortsrats statt. Im protestantischen Gemeindezentrum geht es vor allem um Unwetterschäden, die zuletzt vermehrt Keller überschwemmten. Auch betroffene Bürger können zu Wort kommen.

Zentraler Punkt der Ortsratssitzung wird die Hochwassersituation in Einöd und Schwarzenacker sein. Ortsvorsteher Karl Schuberth rechnet deshalb mit mehr Bürgern als sonst, die zur Sitzung kommen. „Die Unwetterschäden gab es überall. Hauptsächlich in Schwarzenacker“, berichtet Schuberth der RHEINPFALZ. Auch die Straße Am Ohligberg war stark betroffen von Überschwemmungen. Gleich zwei Mal hat es den Bereich erwischt. Deshalb wird die Stadt ein Konzept erarbeiten, wie man in Zukunft auf Starkregen und Unwetter reagiert, um die Schäden möglichst gering zu halten, so Karl Schuberth. Dazu werden zunächst Gutachten erstellt. „Das ist ja nicht an einem Tag gemacht.“

In Einöd waren auch der Sportplatz und die Reithalle betroffen. „Und auch zahlreiche Privathäuser, wo die Garage und die Keller überflutet waren“, ergänzt der Ortsvorsteher. Er möchte auch den Bürgern die Gelegenheit geben, kurz ihre Situation zu schildern.

Außerdem geht es um die Sanierung des Wegs, der vom Wustental in die Heinrich-Spoerl-Straße führt. „Der Weg ist schon uralt. Alle zehn, 15 Jahre müssen da die Treppenstufen erneuert werden“, erklärt Schuberth. Teilweise seien noch Holzschwellen eingebaut. Der Sanierungsantrag wird ebenfalls in der öffentlichen Ortsratssitzung besprochen.