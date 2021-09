Ende August hatte der Einöder Ortsrat die Kerb im Stadtteil für dieses Jahr bereits abgesagt – mit Blick auf die Corona-Pandemie. Genauso, wie er schon für 2020 entschieden hatte. Dennoch wird in Homburg-Einöd an diesem Wochenende Kerb gefeiert.

Einstimmig hatte sich der Ortsrat für die Absage auch der Kerb 2021 ausgesprochen. Im Namen der Einöder Straußbuben und -mädchen stellt jetzt aber Felix Eis-Pick klar, dass der „Beitrag des Ortsrats zur Kerb sowohl rechtlich als auch organisatorisch nur einen geringen Bruchteil“ ausmache. Das coronabedingte Absage-Votum des Gremiums sei „aus wirtschaftlichen als auch rechtlichen Gründen verständlich“. Doch habe der Ortsrat zugleich „das Bemühen von Vereinen gewürdigt, die weiterhin etwas unternehmen wollen“. Felix Eis-Pick berichtet von „ausführlichen Planungen“, die die Straußjugend inzwischen „in Rücksprache mit dem Homburger Ordnungsamt“ abgeschlossen habe. Jetzt sei sie „sehr froh, dort mit viel Aufwand eine Veranstaltung durchführen zu können“. Wirte und Vereinsvorstände hätten signalisiert, dass am Wochenende auch bei ihnen die „Enedder Kerb“ gefeiert werden soll.

Stimmungsmusik im offenen Festzelt

Zur RHEINPFALZ sagte Felix Eis-Pick, dass die Straußjugend im Dorf in diesem Jahr etwa 15 junge Leute umfasse. Diese wollen am Freitagabend, 17. September, mit einem Auftritt der Liveband „Die Konsorten“ im offenen Festzelt auf dem Dorfplatz in ihr Programm starten. Ab 18 Uhr wird an diesem Abend Einlass gewährt. Der Eintritt kostet zehn Euro. Für sämtliche Festzelt-Aktionen der Straußjugend – auch zur Kerweredd – sind Kontrollen am Eingang angekündigt. Zutritt auf den Dorfplatz wird an allen Tagen nur mit 3G-Nachweis gewährt.

Für Samstag, 18. September, sind auf dem Dorfplatz hinterm Bürgerhaus ab 17 Uhr der Fassanstich und anschließend ein Spanferkel-Rollbratenessen geplant. Abends wird dann an der Kasse ein Obolus von sechs Euro erhoben, wenn die Partyband „Die Hüttenrocker“ im offenen Festzelt für Stimmung sorgt.

Am Sonntag wird auch von den Besuchern der Kerweredd ab 15 Uhr auf dem Dorfplatz ein gültiger Nachweis zum Geimpften-, Genesenen- oder frisch Getesteten-Status verlangt.

Um 16 Uhr wird auf dem Fußballplatz das Kerwespiel der SpVgg Einöd-Ingweiler gegen den SV Blickweiler angepfiffen.

Zum Abschluss der Festtage laden die Straußbuben und -mädchen für Dienstag, 21. September, ab 15 Uhr zu Kuchen, Kaffee und Musik auf den Dorfplatz ein – selbstredend wiederum mit Einlasskontrolle und 3G-Nachweis .

Ortsvorsteher bleibt skeptisch

Derweil bleibt Ortsvorsteher Karl Schuberth (SPD) beim Thema Einöder Kerb skeptisch. Zur RHEINPFALZ sagte er: „Natürlich hat jeder das Recht, bei der Stadt ein Fest zu beantragen. Wenn er das dann genehmigt bekommt und Kerb nennt, ist das okay. Das Hygienekonzept muss aber strikt durchgezogen werden.“