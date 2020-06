Der Unfall ereignete sich am Dienstag, 26. Mai, um 13.57 Uhr in der Hauptstraße in Einöd am Verkaufsstand „Erdbeerland“. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 61-jähriger Mann mit seinem Fahrrad auf dem rechten Gehweg von der Ortsmitte kommend in Richtung Homburg.

Am „Erdbeerland“-Stand habe die Beifahrerin eines haltenden, grauen Hyundai-SUV – die Polizei vermutet das Modell „Tucson“ – plötzlich die Beifahrertür geöffnet. Der Fahrradfahrer konnte laut Polizei nicht ausweichen, prallte auf die Autotür und stürzte. Nach dem Unfall sei es zwar zu einem kurzen Gespräch zwischen dem Radfahrer und der Frau gekommen. Jedoch sei die Frau wieder ins Auto gestiegen, das anschließend von der Unfallstelle flüchtete. Der schwer verletzte Radfahrer wurde mit einem Rettungswagen in die Uniklinik Homburg gebracht, wo er sich laut Polizei noch immer in stationärer Behandlung befindet. Der graue Hyundai soll ein Homburger Kreiskennzeichen getragen haben. Um die Beifahrerin und die Person hinter dem Steuer des flüchtigen Hyundai zu ermitteln, sucht die Polizei dringend nach Zeugen des Unfalls. Wer Angaben zum Geschehen am 26. Mai auf der Einöder Hauptstraße machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Homburg unter Telefon 06841/1060 in Verbindung zu setzen.