Bis zum 30. September will die Firma Schaeffler alle interessierten Mitarbeiter an ihrem Werksstandort Homburg vollständig geimpft haben. Dort hat das Industrieunternehmen mit einer Corona-Impfkampagne für die Belegschaft begonnen. Bereits am Dienstag, 8. Juni, waren die ersten Impfstoffe beim Werksarzt eingetroffen.

Schon Wochen zuvor, so Schaeffler-Sprecher Christian Bald, habe man am Standort Homburg ein eigenes Impfzentrum aufgebaut. Obwohl Anfang vergangener Woche die Impfpriorisierung für Ärzte aufgehoben wurde, gehe man bei Schaeffler weiterhin in einer bestimmten Reihenfolge vor. Als Erste erhielten die Mitarbeiter aus der Produktion ein Impfangebot – je nach Altersstufe absteigend. Laut Fritz Bornträger, Leiter des Homburger Motorenelemente-Werks, stehen auch bei Schaeffler die Impfstoffe nur in begrenzten Mengen zur Verfügung. Daher werde zuerst das Personal aus produktionsnahen Bereichen mit Präsenzpflicht geimpft. Wenn diese Gruppe mit den Erstimpfungen durch sei, gebe es ein Angebot auch für jene Beschäftigten, die überwiegend mobil im Homeoffice arbeiten.

Bis zu 350 Spritzen pro Woche möglich

Theoretisch, so erläutert Christian Bald, seien im Homburger Schaeffler-Impfzentrum bis zu 350 Impfungen pro Woche möglich. Doch wie viele Impfdosen lieferbar sind, werde dem Werk jede Woche jeweils nur sehr kurzfristig mitgeteilt.