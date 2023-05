Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

24. Juni 2021, 6.36 Uhr. In einem Haus in der Mainzer Straße in Homburg schlägt der Blitz ein. Der Dachstuhl brennt. Weil ein Ehepaar aus Brücken beherzt eingreift, können sich die Hausbewohner retten. So bleibt es „nur“ bei hohem Sachschaden. Jetzt zeichnet die Stadt Homburg die mutigen Retter mit einer Ehrung aus.

Das alles geschah, obwohl das Gebäude eigentlich üppig mit Rauchmeldern bestückt ist. Der Homburger Wehrführer Peter Nashan möchte sich nicht ausmalen, „was