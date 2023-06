Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit der Brandstiftung in der Nacht vom 20. auf den 21. Januar ist der Edeka-Markt in Blieskastel-Lautzkirchen geschlossen. Ursprünglich sollte das Geschäft Ende Januar wieder öffnen. Einen Tatverdächtigen hat die Polizei bisher noch nicht ermittelt.

Das Feuer am Edeka-Markt Berberich in Blieskastel-Lautzkirchen wurde vorsätzlich gelegt. Jemand musste einen brennenden Abfall-Container in den Eingangsbereich geschoben haben, vermuteten Polizei