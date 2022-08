Am 30. September 2021, gegen 16.43 Uhr, stahl ein Mann die EC-Karte einer 90-Jährigen. Das Amtsgericht Saarbrücken hat nun eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet.

Der Tatverdächtige verwickelte die Frau und ihren Mann im Parkhaus am Saarbrücker Rathaus in ein Gespräch. Die Frau war gerade dabei, ihr Parkticket am Kassenautomat zu bezahlen. Im Laufe des Gesprächs gelang es dem Mann, die EC-Karte der 90-Jährigen zu stehlen. Kurz darauf wurde Geld mit ihrer Bankkarte an einem Bankautomaten in der Innenstadt abgehoben. Das Amtsgericht Saarbrücken hat nun die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mann angeordnet; er wurde in der Bank per Video festgehalten. Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Saarbrücker Polizei unter Telefon 0681 9321233 zu melden.