Am Mittwoch verlangte gegen 10.50 Uhr ein Anrufer über den Notruf das Erscheinen der Polizei. Kurze Zeit später fanden die Beamten in der Wohnung des Anrufers in Dudweiler einen 73-jährigen Mann tot auf. Im Flur des mehrgeschossigen Wohnhauses kauerte in ein ebenfalls verletzter 58-jähriger Mann, der im selben Haus wohnt, so die Polizei. Laut Polizei habe er gestanden, seinen Nachbarn umgebracht zu haben. Der 58-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Über den Tatverlauf und das Motiv machte die Polizei am Mittwoch noch keine Angaben.