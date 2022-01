Auf der Autobahn 8 bei Neunkirchen drohen ab Montag, 10. Januar, Verkehrsbehinderungen. Zwischen den Ausfahrten Wellesweiler und Neunkirchen-Oberstadt sind in beide Richtungen bis 31. Januar Bohrarbeiten geplant.

Der Fahrbahnuntergrund wird untersucht – zur Vorbereitung einer grundhaften Erneuerung der A8. Wie die deutsche Autobahn GmbH mitteilt, wird in Form von Wanderbaustellen gebohrt – in beiden Fahrtrichtungen. Die Bohrmaschinen werden auf den Standstreifen, den rechten und den Überholspuren tätig sein. Der Verkehr wird jeweils einspurig an den Baustellen vorbeigeleitet.

In Fahrtrichtung Neunkirchen wird täglich nur zwischen 9 und 12.30 gearbeitet, in Richtung Zweibrücken zwischen 9 und 16 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten ist die A8 in beide Fahrtrichtungen frei befahrbar.