Diesen Freitag bis Sonntag, 29. bis 31. Mai, findet das Homburger Maifest in seiner 50. Auflage statt. Es gibt zwölf Bands auf zwei Bühnen – und ein Programm für Kinder.

Zweibrücken hat sein großes Stadtfest immer am letzten Juli-Wochenende – so lange will man in Homburg nicht warten. Das Maifest startet schon am Freitag und erstreckt sich bis Sonntag über weite Teile der Innenstadt. Die beiden Bühnen befinden sich auf dem Marktplatz und dem Christian-Weber-Platz; dort werden an den drei Tagen zwölf Live-Bands spielen.

Los geht’s am Freitag auf dem Marktplatz um 17 Uhr mit der ersten Band. Der Homburger Oberbürgermeister Michael Forster wird das Fest um 18.30 Uhr mit dem Fassanstich eröffnen. Zwei Zweibrücker Kult-Bands sind mit den Revengers (Samstag, 20.30 bis 24 Uhr auf dem Marktplatz) und der Red Couch (Sonntag, 18-21 Uhr auf dem Weber-Platz) dabei. Das Fest geht zum 50. Mal über die Bühne.

Talstraße wird gesperrt

Die Homburger Kulturgesellschaft, die das Maifest veranstaltet, hat ein Programm um die Musik herumgebaut. Es gibt Essens- und Getränkestände und in der Talstraße einen Krammarkt. Für Kinder gibt’s in der St.-Michael-Straße eine Hüpfburg, Kinderschminken und Fahrgeschäfte. Am Samstag von 10 bis 16 Uhr steht in der Talstraße der Tag der Verkehrssicherheit samt Infoständen und Mitmachangeboten an.

Während des Fests wird die Talstraße ab dem Einmündungsbereich Gerberstraße ab Freitag, 18 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, gesperrt. In dieser Zeit entfallen auch die Bushaltestellen Homburg Rondell, Scheffelplatz, Talstraße, Cristian-Weber-Platz und Enklerplatz. Der Hauptbahnhof wird aber angefahren.

Maifest

Infos zum Programm gibt es hier.