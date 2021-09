Am Freitag gegen 18.40 Uhr ereignete sich an der Kreuzung der L126 / L250 zwischen St. Ingbert und Sulzbach ein Autounfall. Bei dem Zusammenstoß wurde ein Fahrzeug in den Seitenstreifen geschleudert. Dessen zwei Insassen wurden zunächst vom Rettungsdienst versorgt und mussten danach aus dem Auto befreit werden, teilte die Feuerwehr in St. Ingbert mit. Die Beifahrertür war derart deformiert, dass sie mit einem Rettungsspreizer geöffnet wurde. Mit der Rettungsschere durchtrennte die Feuerwehr die Fahrzeugsäulen und klappte das Dach nach hinten weg. Drei Personen wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.