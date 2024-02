Im Blieskasteler Stadtteil Blickweiler wird sich vieles ändern. Der Dorfplatz soll autofrei und umgestaltet werden. Dem Feuerwehrgerätehaus geht’s an den Kragen. Und die Kita wird erst mal geschlossen.

In den nächsten 15 Jahren wird die Ortsmitte von Blickweiler ein frisches, attraktives Gesicht erhalten. Dafür sprach sich der Stadtrat Blieskastel bei seiner jüngsten Sitzung einstimmig aus. Zum Hintergrund: Bereits 2017 hat der Stadtrat Blieskastel ein Gemeindeentwicklungskonzept beschlossen. Drei Jahre später wurden im Rahmen der Städtebauförderung acht Stadtteile im Umfeld der Stadtmitte ins Blickfeld genommen. Betrachtet wurde, welche Entwicklungspotenziale die einzelnen Orte aufweisen. Die Wahl fiel schließlich auf Breitfurt, Webenheim und Blickweiler.

Blickweiler mit seinen 1300 Einwohnern hat sich, so heißt es, aus einem ehemaligen Arbeiterbauerndorf in einen reinen Wohnort verwandelt. Allerdings hat der Stadtteil einige Defizite. So fehlt es laut Rat teilweise an Infrastruktur, doch gibt es immerhin eine Kita, eine Grundschule und eine Freiwillige Ganztagsschule. Alle drei Einrichtungen sind allerdings zu klein und müssen saniert werden. Ein ähnlich düsteres Bild ist vom Feuerwehrgerätehaus und der Kulturhalle zu zeichnen. Obendrein sind einige Straßen nicht nur in einem schlechten Zustand, sondern stellen auch eine Gefahrenquelle für Fußgänger und Radfahrer dar. Generell ist die Verkehrsbelastung und damit verbunden der Lärm ein Quell des Ärgernisses für die Anwohner.

Schule wird neu gebaut, Dorfplatz wird neu gestaltet

Nach dem vorgelegten Konzept soll fast nichts so bleiben, wie es ist. In einem ersten Schritt wird die Kita geschlossen. Als Ersatz bietet sich das in der Blieskasteler Straße gelegene Haus Greff an, das in eine neue Kita umgebaut wird. Das in die Jahre gekommene, zu klein gewordene und eigentlich nicht an seinen aktuellen Standort passende Feuerwehrgerätehaus wird ebenfalls verlagert. Ein neues Gebäude soll verkehrsgünstig in der Nähe der Kulturhalle errichtet werden. Sind beide Einrichtungen umgezogen, ergibt sich genügend Platz für einen Neubau der FGTS. In der Schule sind Räume für Vereine und die Dorfgemeinschaft vorgesehen.

Komplett neu gestaltet wird die Ortsmitte. Der Dorfplatz, der derzeit vor allem als Parkplatz dient, soll autofrei werden. Er wird begrünt und mit Sitzgelegenheiten ausgestattet. Im gleichen Zuge wird die Töpferstraße ausgebaut. Neue Fußwege werden angelegt, die zu Schule und Kita führen und so den Besuch der beiden Einrichtungen abkürzen und vor allem sicherer machen.

Häuslebauer bekommen Zuschüsse

Private Bauherren sollen animiert werden, ihre Häuser zu modernisieren oder zu sanieren. Diese können wie die Stadt selbst im Rahmen der ISEK (Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzepte in der Städtebauförderung, ein Programm des Bundes) Zuschüsse erhalten.

Das Konzept sei bei allen Fraktionen im Ortsrat gut angekommen, betonte Mitglied Christian Wilhelm (CDU). Als eine gute Idee wertete er, das Pfarrheim zu integrieren, es dauerhaft als Dorfgemeinschaftshaus zu nutzen. Gelungen fand er die Lösung für das Feuerwehrgerätehaus.

Beigeordneter Guido Freidinger (SPD) lobte die Fördermöglichkeiten, die sich für einige Stadtteile durch die Städtebauförderung ergeben hätten und die nun zukunftsfähig gestaltet werden könnten. Er sagte zu, auch die anderen Stadtteile, die nicht in den Genuss von ISEK gekommen seien, „ins Visier zu nehmen“. Explizit nannte er Böckweiler, Niederwürzbach, Brenschelbach, die Parr und Altheim, wo es teilweise schon konkrete Projekte gebe.