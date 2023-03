Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit zwei direkt nebeneinander postierten Tempoblitzern hat die Stadt Saarbrücken am Donnerstag, 6. Mai, für mächtig Aufruhr in den sozialen Medien gesorgt. Denn unmittelbar an der stationären Radarsäule am Ludwigspark-Stadion neben der Saarlandhalle lauert derzeit ein Blitzeranhänger aus dem Fuhrpark des Ordnungsamts.

Autofahrer wundern sich. Manch einer, der dort in der Camphauser Straße zu schnell unterwegs war, befürchtet derzeit, sich ein doppeltes Knöllchen eingehandelt zu haben.

