Da hatten die Diebe leichtes Spiel: Zwei Laptops haben Unbekannte am Osterwochenende aus einem Auto in Freisen gestohlen. Nach Polizeiangaben parkte der Besitzer seinen Wagen am Sonntagabend vor dem Haus seiner Lebensgefährtin in der Matzenbergstraße - ohne es abzusperren. Als er am nächsten Morgen gegen 11 Uhr an sein Fahrzeug kam, bemerkte er, dass seine beiden Laptop-Taschen nicht mehr hinter dem Beifahrersitz steckten. Dafür fand er die externen Festplatten auf dem Beifahrersitz. Die Laptops samt Taschen waren weg. Die Höhe des Schadens ist unbekannt. Die Polizei St. Wendel bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Telefon 06851 8980.