In der Nacht auf Mittwoch hat ein unbekannter Dieb mehrere große Kabeltrommeln für Starkstrom vom Gelände der Firma Fuchs und Hoffmann in der Straße Zum Getzelborn in Bexbach gestohlen. Nach Polizeiangaben öffnete der Täter ein Zugangstor der Kakao verarbeitenden Firma und fuhr mit einem roten Transporter hinter die Lagerhalle, wo er Kabeltrommeln auflud. Anschließend flüchtete er in Richtung Obere Hochstraße. Die Polizei in Bexbach bittet weitere Zeugen, sich unter Telefon 06841 1060 zu melden.