Lange war die Schranke krank, jetzt lebt sie wieder, Gott sei Dank. Das gestaltete sich allerdings schwieriger als gedacht.

Am 2. Mai sollte in Webenheim eine neue Schranke am Friedhof eingeweiht werden, welche den Durchgangsverkehr zwischen Wattweiler und Webenheim reduzieren sollte. Doch dazu kam es nicht. Unbekannte hatten die neue Schrankenanlage am Webenheimer Friedhof massiv beschädigt und aus den Angeln gerissen (wir berichteten Ende April). Nun hat die Stadtverwaltung Blieskastel die Metallschranke reparieren lassen.

Ob sie allerdings länger hält, als direkt nach der Aufstellung im April ist fraglich. Denn akzeptiert wurde die Schranke nicht einmal von den Webenheimer Anliegern, die eine Durchfahrtssperre für Autofahrer forderten. Die wollten nämlich seit Beginn eine Metallpyramide, einen sogenannten Niedrigpoller, auf dem Boden, die von beispielsweise den Bauern einfach überfahren werden kann.

„Keiner der Bauern, die auf ihre Felder fahren, hält an, steigt ab, schließt die Schranke auf, steigt wieder auf, fährt vor, hält wieder, macht die Schranke wieder zu, sperrt sie wieder ab und steigt wieder auf, um weiterzufahren.“ Dies sagte Webenheims Ortsvorsteher Matthias Krey, bereits Anfang April, nachdem die Blieskasteler Stadtverwaltung die Schranke aufstellen ließ.

Wobei sie laut Krey sowieso zuerst am falschen Ort gesetzt wurde und noch einmal umgesetzt werden musste. Der Stadtverwaltung Blieskastel war ein Niedrigpoller, wie er bereits die Zufahrt zu den Blieswiesen vor dem Webenheimer Kanal verhindert, zu gefährlich. Sie weigerte sich, aus Unfallschutzgründen, einen Niedrigpoller am Webenheimer Friedhof zu installieren. Die Diskussion über die Durchfahrtsbegrenzung, heftig im Webenheimer Ortsrat ausgetragen, trieb im Frühjahr einen weiteren Keil in die ohnehin schon nicht besonders guten Beziehungen zwischen den Webenheimern und „denen da drüben“, wie Krey seine Parteifreunde im Blieskasteler Rathaus betitelte.

Die Schranke störte offenbar so einige. Unbekannte hatten wenige Tage vor der geplanten Einweihung im Mai das Sperrelement mit roher Gewalt überdreht und so die beiden Scharniere aus dem Pfosten gerissen. Wann genau dies passiert ist, ist nicht bekannt. DIE RHEINPFALZ fragte daraufhin im Mai bei der Stadtverwaltung Blieskastel nach, wie hoch der Sachschaden ist, ob die Schranke noch repariert werden kann, oder ob sie ersetzt wird. Die Stadt äußerte sich zu diesen Punkten nicht.

Und auch diesmal gab es viele Fragen, die unbeantwortet blieben. Etwa, ob eine Versicherung die Kosten für die Reparatur zahlt, und wie hoch diese sind.

Unter anderem wegen der Aufstellung der Schranke am Schneiderlehn über die Köpfe der Webenheimer Ortsratsmitglieder hinweg hat sich die Beziehung zwischen dem Webenheimer Gremium und der Blieskastler Stadtspitze seitdem massiv verschlechtert. So wirft der Webenheimer Ortsvorsteher der Blieskasteler Stadtspitze fehlendes Engagement in Sachen Webenheimer Turnhalle vor – dort ist seit Monaten das Wasser wegen Legionellengefahr abgestellt. Außerdem kümmere sich Blieskastel nicht um den versprochenen behindertengerechten Zugang zum Webenheimer Dorfgemeinschaftshaus.

Niedrigpoller-Befürworter Matthias Krey jedenfalls betonte Anfang April – also vor der Zerstörung der Schrankenanlage –, trotz aller Differenzen mit „denen da drüben“, man solle der Schranke eine Chance geben. Die hat sie jetzt zum zweiten Mal.