Ausgrabungen, Kochen auf einem antiken Herd, und Hunderte Mini-Römer: Im Römermuseum Homburg-Schwarzenacker gibt’s ab sofort viel zu entdecken.

Was haben die Römer gegessen, wie haben sie sich gekleidet und wie haben sie gearbeitet? Wer gern eintauchen will in die Welt der antiken Zivilisation, sollte einen Besuch im Römermuseum in Homburg-Schwarzenacker einplanen. Zum Saisonstart gibt es eine Sonderausstellung sowie Workshops und Veranstaltungen.

Das Römermuseum ist leicht mit dem Bus und dem Auto zu erreichen, denn es liegt direkt an der Hauptverkehrsstraße zwischen der Innenstadt von Homburg und Zweibrücken. Ab sofort hat es jeden Tag geöffnet. Was erwartet die Besucher in der neuen Saison, die nun nach der Winterpause am 1. März gestartet ist?

Hunderte Mini-Römer

Zum einen gibt es eine Playmobil-Sonderausstellung. In liebevoller Kleinarbeit hat Peter Linn aus dem vorderpfälzischen Böhl-Iggelheim das Lebensumfeld der Römer nachgebaut. Hunderte von Figuren lassen einen eintauchen in die Gesellschaft, in die Lebenswelt der Römer. Schon vor drei Jahren hat er mit der „Antike im Kleinformat“ die jüngeren und älteren Gäste begeistert.

Freuen dürfen sich die jungen Römer-Fans auch auf die Osterrallye am Gründonnerstag, 2. April. An diesem Tag gilt es, viele Rätsel zu lösen und sich bei einem spannenden Streifzug durch das Freiluftgelände mit vielen Eigenheiten der früheren Zeiten bekanntzumachen. Spiele, Basteln und die obligatorische Eierjagd stehen auf dem Programm.

Immer wieder dienstags

Keine Langeweile soll in den Sommerferien aufkommen. Denn dann – und auch das hat Tradition – bietet der Beigeordnete Philipp Scheidweiler, Geschäftsführer der Stiftung Römermuseum, zusammen mit seinem Team ein Ferienprogramm für Schüler. Immer dienstags können sie unter Anleitung Handwerksfertigkeiten der Antike selbst erlernen und einiges darüber erfahren. Außerdem können sie sich bei simulierten Ausgrabungen ausprobieren. So werden den Kindern und Jugendlichen spielerisch historische Zusammenhänge und die Bedeutung von Fundstücken nähergebracht.

Immer wieder beliebt: die Kochworkshops mit dem Titel „UnvergEssen“. Nach historischen Rezepten werden die Speisen der Römer mit frischen Zutaten zubereitet und auch verkostet. Zum Kochen steht sogar ein originalgetreu nachgebildeter antiker Herd zur Verfügung.

Vorträge mit Kammerzofe Henrietta

Nicht in die Zeit der Römer, sondern in die des Barock entführt die Vortragsreihe „K&K. Kunstgeschichte trifft Kammerzofe“. An vier Abenden werden Monika Link, die in die Rolle der Kammerzofe Henrietta schlüpft, sowie Jutta Schwan vom Kulturmanagement des Saarpfalz-Kreises diese Epoche aufleben lassen. Vieles lernen die Zuhörer über die Zeit, die geprägt ist von Prunkschlössern, von üppiger Kunst, Ausstattung und Kleidung – alles damals natürlich dem Adel vorbehalten.

Auch eigene Feste kann man im Museum und auf dem Gelände wie dem angrenzenden Barockgarten feiern – sogar standesamtliche Hochzeiten.

Info

Weitere Infos zum Programm bekommt man im Internet unter roemermuseum-schwarzenacker.de. Das Römermuseum in der Homburger Straße 38 in Homburg-Schwarzenacker ist im März täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet, von April bis November montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr, samstags, sonntags und an Feiertagen von 9 bis 18 Uhr.