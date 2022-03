„In Blieskastels Altstadt sieht es schlimm aus. Auch die repräsentative Einfahrt in die Stadt über die Bliesbrücke ist überall mit Graffiti beschmiert“, beklagt der Blieskastler CDU-Fraktionsvorsitzende Holger Schmitt. Die Christdemokraten wollen, dass die Stadtverwaltung die Graffiti entfernen lässt.

Die CDU hat bei der Stadtverwaltung die Säuberung der Bliesbrücke von illegalen Graffitis beantragt. „Die Brücke prägt wesentlich den ersten Eindruck von unserer schönen Barockstadt“, sagt Fraktionsvorsitzender Holger Schmitt. Derzeit vermittle die Einfahrt nach Blieskastel jedoch einen eher beschämenden Eindruck.

In den vergangenen Monaten hatte ein Sprayer in der Blieskastler Altstadt sein Unwesen getrieben, bis er von der Polizei auf frischer Tat geschnappt wurde. Die Schmierereien sind geblieben. Bereits 2019 wurde die Bliesbrücke auf Initiative der CDU von Graffitis gereinigt. Zwar lehnte der Landesbetrieb für Straßenbau die Reinigung ab. Der Stadt wurde aber das Entfernen von Graffitis auf eigene Kosten gestattet.

Uwe Brengel, Sprecher der Stadtverwaltung Blieskastel, bestätigt auf Anfrage die Darstellung der CDU. Nach dem ein Sprayer am Rathaus auf frischer Tat von der Polizei ertappt worden sei, hätten die Schmierereien allerdings nachgelassen. Auch die Stadtverwaltung sehe den Bedarf, die Schmierereien zu entfernen. Der Antrag der CDU werde zuerst in einem Ausschuss des Stadtrats behandelt. Wenn der Ausschuss die Reinigung der Bliesbrücke beschließt, kann eine Spezialfirma mit den Reinigungsarbeiten beauftragt werden. Der städtische Bauhof sei mit seinen Mitteln nicht in der Lage, die Farbe von der Sandstein-Oberfläche zu entfernen. Wie lange es dauert, bis mit den Reinigungsarbeiten begonnen werden kann, sei derzeit noch offen.

Über die Reinigung der Bliesbrücke hinaus schlägt die CDU-Fraktion im Blieskastler Stadtrat vor, auch Privatpersonen eine professionelle Graffiti-Entfernung zu vermitteln und zu bezuschussen.