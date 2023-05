Nachdem die Blieskasteler Stadtbücherei die letzten Jahre nur eine vorübergehende Bleibe gefunden hatte, steht am Samstag der große Umzug in die ehemalige Metzgerei Derschang an. Zum Start gibt es ein buntes Programm.

Nach über zwei Jahren hat die Blieskasteler Stadtbücherei nun ein langfristiges Zuhause in der Kardinal-Wendel-Straße gefunden. Am Samstag wird sie offiziell eröffnet. Die neue Heimat klingt dabei im ersten Moment ausgefallen – schließlich ziehen die Bücher in eine ehemalige Metzgerei, genauer gesagt in die ehemalige Metzgerei Derschang. Dafür wurden die Räumlichkeiten von einem privaten Investor aufwendig saniert. Ziel sei es hierbei, eine niedrigschwellige Anlaufstelle für junge und alte Menschen zu schaffen und darüber hinaus auch einen kulturellen und sozialen Ort zu schaffen, erklärt die Stadt.

Der Umzug musste deshalb sein, weil im ehemaligen Friseurgeschäft am Luitpoldplatz, in dem die Bücher die letzten beiden Jahre beheimatet waren, die Barrierefreiheit nicht hergestellt werden konnte. Darüber hinaus verhinderten die Platzverhältnisse den Einzug des Archives.

Aus der Metzgerei sollte was Kulturelles entstehen

Als dann die Möglichkeit mit der Metzgerei Derschang auf den Tisch kam, wurden schnell Gespräche für einen potenziellen Einzug gesucht. Schon früher sei es das Ziel gewesen, etwas Kulturelles aus der ehemaligen Metzgerei zu machen. Das sei aber vor allem im Hof möglich, da der Platz im Innenraum begrenzt sei.

Innerhalb der neuen Räume gibt es nun neben dem Büchereibetrieb im ehemaligen Verkaufsbereich der Metzgerei auch Platz für ein Archiv und für einen Büro- und Leseraum. Ein behindertengerechtes Bad sorgt für den zuvor bemängelten barrierefreien Zugang. Es soll auch eine Küche mit Thekenbereich geben – die ist aber noch nicht ganz fertig. Wenn die Küche fertig ist, kann man dort mit dem Laptop zu arbeiten oder ein Buch an der Theke zu lesen.

Straße soll bereichert werden

Das Team der Bücherei besteht überwiegend aus ehrenamtlichen Kräften. Büchereileiterin Gabriele Schwartz und ihr Mann kümmerten sich hauptsächlich darum, wie die Bücher angeordnet werden. Unterstützung beim Umzug gab es neben der Hilfe der Ehrenamtlichen aber auch von der Stadt und dem Bauhof. Immerhin handele es sich bei dem Team der Bücherei um ältere Menschen, für die der Umzug auch mit großem Stress verbunden sei.

Durch die neue Bleibe erhofft sich die Stadt neben ausreichend Platz auch eine Bereicherung für den Bereich der Kardinal-Wendel-Straße, in der sich in den letzten Jahren nicht besonders viel abgespielt hat. So hofft man, der Straße dadurch neue Strahlkraft zu verschaffen und darüber hinaus den ein oder anderen Hausbesitzer dazu zu ermutigen, vielleicht auch über eine Renovierung seines Hauses nachzudenken.

Offizielle Eröffnung am Samstag

Zur Eröffnung diesen Samstag gibt es ein bunt gemischtes Programm mit einem Umtrunk – das sei ein „schöner Startschuss für das Projekt“. Nach der offiziellen Eröffnung gegen 10 Uhr wird es auch einen Stadtrundgang mit der Kammerzofe Henrietta geben. Den ganzen Tag gibt es Rundgänge durch die Bücherei. Für die musikalische Untermalung sorgt Robert Dawo. Auch werde es ein Handout mit ausführlicheren Infos zur neuen Bleibe geben.

Den ersten Testlauf für den Büchereibetrieb gab es schon letzte Woche. Auch die ersten Bücher sind schon im neuen Zuhause der Bücherei abgegeben worden. Wie bereits zuvor wird die Stadtbücherei zukünftig montags und donnerstags von 9 Uhr bis 12 Uhr, und donnerstags und dienstags von 15 Uhr bis 18 Uhr geöffnet sein.