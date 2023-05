Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Um an die Wichtigkeit von Kinderrechten zu erinnern, wird in Homburg seit 2017 ein sogenannter Kinderrechtsbaum mit Wünschen von Kindern bestückt. Nachdem er zum Jahreswechsel beschädigt wurde, konnten die Kinder aus der 6d des Christian-von-Mannlich-Gymnasiums wieder ihre Wünsche dranhängen.

Am 20. November 1989 wurde von der UN-Generalversammlung in New York die UN-Kinderrechtskonvention angenommen. Seither fungiert das Datum als Internationaler Tag der Kinderrechte, an dem die Wichtigkeit