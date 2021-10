Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) empfiehlt die Gemeinde Kirkel anderen saarländischen Kommunen als Vorbild. Kirkel schnitt beim Fahrradklimatest des ADFC verhältnismäßig gut ab und landete bei der Fahrradfreundlichkeit als einzige saarländische Kommune auf einem Platz im vorderen Mittelfeld. ADFC-Sprecher Thomas Fläschner lobt ausdrücklich die neue Fahrradzone in Kirkel-Limbach. Die aufgezeichneten Fahrradschutzstreifen in der Neunkircher Straße in Kirkel-Neuhäusel seien vorbildlich, so Fächner. Die Markierungen wurden vom Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) auf Wunsch der Gemeinde auf die Fahrbahn der Landesstraße aufgebracht. Für Fläschner bilden die Schutzstreifen ein wichtiges Bindeglied zwischen den Radwegen an der Kaiserstraße und dem Gewerbegebiet im Norden Kirkels. So werde eine Lücke im Kirkeler Radwegenetz geschlossen. Auf einer stark von Autos befahrenen Durchgangsstraße seien die Schutzstreifen von großer Bedeutung für die Sicherheit Radfahrender, so Fächner. Es sei aus Sicht des ADFC erfreulich, dass der LfS die Gemeinde unterstützt. Auch dass die Streifen nicht das Mindestmaß von 1,25 Meter Breite aufweisen, sondern 1,50 Meter breit sind, freut den Verein, der sich im Saarland für die Interessen des Radverkehrs einsetzt.