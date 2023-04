Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland (Kiba) hat am Donnerstag, 14. Mai, die mittelalterliche Stephanuskirche in Blieskastel-Böckweiler als Deutschlands „Kirche des Jahres 2020“ ausgezeichnet. In einer bundesweiten Endausscheidung unter zwölf Kirchen in Deutschland hatten 1988 der 10 653 Abstimmenden für das älteste romanische Kirchengebäude im Saarland votiert.

Das protestantische Gotteshaus in dem kleinen Blieskasteler Ortsteil hat sich gegen die Konkurrenz durchgesetzt. Auf ihrer Internetseite hatte die Kiba-Stiftung zwölf „Kirchen des Monats“