Der Saarpfalz-Kreis wuchert mit seinen kulturellen Pfunden. Damit Touristen und Einheimische diese Kostbarkeitenleichter finden und besser kennen lernen, hat das Umweltministerium 73 000 Euro in Hinweistafeln investiert. Die Schilder sollen ein analoges Netzwerk der 15 bedeutenden Gärten und Parks erschaffen.

Eine neue touristische Beschilderung der Gärten mit Geschichte haben am Dienstag am Jägersburger Schlossweiher der saarländische Umweltminister Reinhold Jost und Saarpfalz-Landrat Theophil Gallo vorgestellt.

Gegenüber der historischen Gustavsburg enthüllten die Politiker das erste von insgesamt 27 Schildern, die in den Sprachen Deutsch, Französisch und Englisch über geschichtsträchtige Gärten und Parks im Saarpfalz-Kreis informieren und diese analog vernetzen sollen. „Durch die Tafeln werden die Besonderheiten der Gärten mit Geschichte haptisch sichtbar und miteinander vernetzt, im klassischen Sinn, nicht nur im Internet“, sagte Jost. Sein Ministerium förderte das Projekt mit einem Zuschuss in Höhe von 62 365 Euro aus dem europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und mit Landesmitteln aus dem Leader-Programm.

Neue Garten-Tafeln kosten 73 000 Euro

Der Preis für die 27 großformatigen Schilder, die von nun an bei 15 Garten- und Parkanlagen im Saarpfalz-Kreis zu finden sind, beträgt laut Wolfgang Henn von der Saarpfalz-Touristik 73 074 Euro. Aufgestellt wurden die Schilder unter anderem im Waldpark Schloss Karlsberg in Sanddorf, wo zwar die Schloss- und Parkanlagen im Laufe der Jahrhunderte komplett verschwunden sind, aber die gartenkünstlerischen Formationen noch vorhanden und erkennbar sind.

Der 1951 angelegte Bexbacher Blumengarten gehört zu den touristischen Attraktionen, die eigene Beschilderungen im Reigen der Gärten der Geschichte bekamen. Der Blumengarten sollte nach dem Krieg den Menschen als Mustergarten dienen und als „Quelle der Freude und der Entspannung für die ganze Familie“, so der Anspruch der Nachkriegszeit.

Die Gustav-Claus-Anlage in Sankt Ingbert und der dortige Park Schloss Elsterstein wurden ebenso mit den Infotafeln ausgestattet wie das Kulturlandschaftszentrum Haus Lochfeld mit seinem Weinberg in Wittersheim. Wobei das Haus Lochfeld neben dem Weinberg gleich mehrere Gartenanlagen zu bieten hat: Streuobstwiesen, Kräuter-, Bauern-, Rosen-, Beerengarten und ein Bienenhaus.

Auf jeder der Tafeln finden Besucher allgemeine Informationen zum Netzwerk der Gärten der Geschichte, also auch zu den unmittelbar benachbarten Gärten, eine entsprechende Übersichtskarte des Saarpfalz-Kreises sowie in den genannten drei Sprachen eine konkrete Objektbeschreibung des jeweiligen Parks oder Gartens mit Einblicken in die Geschichte.

Landrat Gallo spornt Gartenbetreiber an

„Durch die gemeinsame Präsentation wollen wir nicht zuletzt die Betreiber der Anlagen dazu ermuntern, ihre Anlagen weiterzuentwickeln und für Besucher attraktiv zu gestalten. Das Projekt setzt Impulse für eine ideenreiche Regionalentwicklung und einen nachhaltigen Tourismus im Saarpfalz-Kreis“, sagte Landrat Theophil Gallo.

Normalerweise gibt es einen Veranstaltungskalender für alle Gärten der Geschichte im Saarpfalz-Kreis, der in diesem Jahr wegen Corona jedoch nicht gedruckt wurde, sondern lediglich digital im Internet vorlag. Zudem wurden einige Veranstaltungen zum Thema Garten coronabedingt abgesagt. Mittelfristig sieht Gallo die neuen Informationstafeln jedoch als ideale Ergänzung zur bisherigen touristischen Vermarktung der 15 Garten- und Parkanlagen mit Geschichte und Geschichten.