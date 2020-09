Nach den Parkautomaten auf dem Parkplatz Uhlandstraße hinter dem Modegeschäft Peek & Cloppenburg wird die Stadt Homburg bald einen weiteren Ticketautomaten auf dem Parkplatz neben dem Eden-Kino an der Straße Am Zweibrücker Tor aufstellen. Die Stadtverwaltung veranschlagt den Kaufpreis für den neuen Parkscheinautomaten auf 15 000 Euro. Solange dieses Gerät noch nicht installiert ist, darf auf der Fläche neben dem Kino vorübergehend noch zum Nulltarif geparkt werden. Eine öffentliche Toilette, wie sie neben dem Automaten auf dem Uhlandstraßen-Parkplatz errichtet wurde, wird es am Zweibrücker Tor aber nicht geben.