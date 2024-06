Homburgs neuer Oberbürgermeister heißt Michael Forster. Mit 64 zu 36 Prozent der Wählerstimmen setze sich der CDU-Mann in der Stichwahl gegen seinen Kontrahenten Pascal Conigliaro (SPD) durch.

Michael Forster war am Sonntagabend in Feierlaune. Der Christdemokrat erntete in der Stichwahl erneut die meisten Wählerstimmen der Homburger. Sein Gegenkandidat Pascal Conigliaro erreichte 36 Prozent