Zum zweiten Mal findet am Montag, 15. Juli, auf dem Webenheimer Bauernfest eine Mallorca-Party statt. Die Partyfans können sich als Höhepunkt auf „Layla“-Sänger Schürze freuen – und auf einen Eimer Sangria.

Es ist ein Song, der über viele Monate die Gemüter erhitzte. Für viele war er der Party-Hit des Jahres 2022 – für andere dagegen nur Sexismus. Die Rede ist von dem Song „Layla“ von DJ Robin und Schürze. Für mehrere Wochen stand der Song in den deutschen Singlecharts und kletterte dort sogar bis auf Platz drei. Über 650.000 Mal hat die Single sich mittlerweile verkauft. So mag man sich über den Text, der von einer Puffmutter Namens Layla handelt, streiten, der Erfolg beim Partyvolk ist allerdings nicht von der Hand zu weisen.

Umso größer wird bei vielen Mallefans daher die Freude gewesen sein, als die Veranstalter des Webenheimer Bauernfestes verkündeten, dass Sänger Schürze den Song in diesem Jahr auf der Maximum Sunshine Party singen wird. Es ist jener Song, durch den Schürze bekanntgeworden ist. Die Party fand erstmals im letzten Jahr auf dem Bauernfest statt und hauchte dem sonst eher ruhigen ersten Montagabend neues Leben ein. Am kommenden Montag, 15. Juli, feiert die Malle-Party unter dem Motto „Webenheim goes Mallorca“ daher ihr Comeback.

Ein paar Stunden Mallorca-Urlaub in Webenheim

Als ihren großen persönlichen Höhepunkt bezeichnet Festzeltwirtin Ilona Böhm den Star von der balearischen Insel. In ihrem Festzelt wird Sänger Schürze auftreten. Das Lied „Layla“ mag sie selbst, sagt sie. Im Gepäck wird Schürze dann vermutlich auch seine neuen Songs „Europameister“ und „Madeleine“ haben. Doch auch neben dem Star des Abends dürfen sich die Fans auf weitere Sänger freuen. So sind neben Schürze mit Nancy Franck, Sabbotage, Partymann Atze und DJ Danny Male weitere Partysänger angekündigt.

Ziel sei es, das Inselgefühl zu möglichst vielen Menschen im Saarland zu bringen, sagt Böhm. Mallorca-Party bedeute für sie auch immer ein bisschen Urlaub. Selbst, wenn der Urlaub in diesem Fall nur ein paar Stunden dauert.

Die Stars kommen auch ins Publikum

Im Vergleich zum letzten Jahr gibt es für die Fans dabei einige Neuerungen. „Dieses Jahr gibt es sogar Sangria. Jeweils ein Liter, mit Strohhalmen“, verkündet sie stolz. Des Weiteren werde man einen Bühnenausleger aufbauen, wodurch die Stars in die Zuschauermenge laufen und ihnen noch näherkommen können.

Die Mallorca-Party

Start der Maximum Sunshine Mallorca-Party ist am Montag, 15. Juli, gegen 19 Uhr im Festzelt auf dem Bauernfestgelände in Webenheim. Gegen 24 Uhr soll die Party enden. Tickets gibt es online für 14,50 Euro unter hamel-zelt.de/tickets/bestellformular_msp.php.