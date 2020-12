Fast zwei Jahre lang hatte eine Folie mit einem überdimensionalen Abbild von Frans Masereels Holzschnitt „Der Kuss“ die Fassade eines Versicherungshochhauses nahe der Wilhelm-Heinrich-Brücke in Saarbrücken geschmückt. Mit dem Fortschritt der Sanierungsarbeiten an dem Gebäude wurde das Transparent am Donnerstag entfernt. Bild in Übergröße abgehängt. Gedacht war die riesige „Kuss“-Darstellung als Zeichen gegen Hass und Gewalt in der Gesellschaft und für den Frieden in Europa. Im Januar 2019 an der Hochhausfassade installiert, soll das 35 mal 25 Meter Transparent jetzt in Einzelteile zerschnitten werden, die dann zugunsten anderer Kunstprojekte versteigert werden sollen. Weitere Informationen zum Thema findet man im Internet unter http://derkuss.eu.