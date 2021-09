Seit 1993 wird der jeweils zweite Sonntag im September bundesweit als „Tag des offenen Denkmals“ begangen. Auch im Saarland gibt es am 12. September wieder historische Bauten und Industrieanlagen zu besichtigen, die für Besucher normalerweise verschlossen sind.

Mit dem „Tag des offenen Denkmals“ möchte die Deutsche Stiftung Denkmalschutz auf publikumswirksame Weise Aufmerksamkeit für das Anliegen der Denkmalpflege schaffen. Das Motto der Aktion lautet im Jahr 2021 „Sein und Schein – in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege“.

Die Stadt Homburg lädt für Sonntag zu zwei Führungen über den Schlossberg mit den Ruinen der Vauban-Festungsruine ein. Die Gästeführer Thomas Klein und Gerhard Schmidt nehmen ihr Publikum ab 11 beziehungsweise 14 Uhr mit auf eine etwa 90-minütige Zeitreise über den Homburger Hausberg. Treffpunkt ist jeweils am großen Kreuz auf dem Schlossberg-Plateau. Eine Voranmeldung mit Name, Adresse und Telefonnummer ist bis Samstag, 11. September, 12 Uhr, an touristik@homburg.de oder 06841/101820 erforderlich.

Dagegen hat die Stadt Homburg ihre zunächst geplanten Veranstaltungen im Römermuseum Schwarzenacker zwischenzeitlich abgesagt.

In Neunkirchen kann man am Sonntag die urigen Hallen des Maschinenbaubetriebs Herzog in der Zweibrücker Straße 64 besichtigen. 1929 hatte Philipp Herzog den Betrieb zur Herstellung von Werkzeugen gegründet. Zwischen 1940 und 1962 wurde das Gebäude umgebaut und 2011 bis 2016 restauriert. Zum größtenteils funktionsfähigen Inventar gehören metallverarbeitende Werkzeugmaschinen internationaler Herkunft aus der Zeitspanne von 1870 bis 2003. Darunter befindet sich ein denkmalgeschütztes Firmenfahrzeug. Das Herzog-Maschinenmuseum ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet; zwischendurch werden Führungen angeboten.

Schmiede arbeiten am offenen Feuer

Im gleichen Zeitraum steht in der Neunkircher Eisenbahnstraße 22 bis 24 ein ehemaliges Junkerhaus mit Schmiede offen. Im einstigen Pachthof der Grafen von Nassau-Saarbrücken stammt das heute vorhandene Gebäude von 1685. Seit 1805 ist das Junkerhaus in Privatbesitz. Die zugehörige Schmiede von 1880 diente bis in die 1930er-Jahre als Huf- und Dorfschmiede. Hier zeigen am Sonntag echte Schmiede am offenen Feuer ihre alte Handwerkskunst.

In Saarbrücken wird am Denkmaltag mit der Alten Brücke über die Saar eine der ältesten steinernen Brücken Deutschlands in den Fokus gerückt. Die Brücke entstand um 1549 auf Wunsch Kaiser Karls V., nachdem dessen Reise nach Frankreich durch ein Hochwasser aufgehalten wurde.

Ebenfalls in Saarbrücken, in der St.-Albert-Straße 77, gibt es am Sonntag die katholische Pfarrkirche St. Albert zu bewundern. Das moderne Gotteshaus wurde 1950 bis 1954 nach Plänen des Architekten Gottfried Böhm errichtet. Eine Führung durch die Kirche, die zur „Straße der Moderne“ gehört, beginnt um 11 Uhr.

Wo noch bis 2011 Bergleute ausgebildet wurden

Von 10 bis 16 Uhr lädt das Erlebnisbergwerk Velsen zum Besuch ein. An der Alten Grube 7 in Velsen, Saarbrückens westlichstem Ortsteil, befindet sich eine stillgelegte Kohlengrube. Angegliedert war ihr ein Ausbildungsbergwerk, genannt Lehrstollen Velsen. Hier wurden bis ins Jahr 2011 Bergleute ausgebildet. Alle Maschinen und Techniken des aktiven Bergbaus sind hier noch vorhanden und betriebsbereit. Gäste haben Gelegenheit zum freien Rundgang; Führungen werden nicht angeboten.

Am Gaschhübel 1 kann man mit dem Abwasserpumpwerk Rosenstraße Saarbrückens größte sichtbare Schmutzwasser-Pumpstation entdecken. Im Innern des äußerlich eher unscheinbaren, runden Gebäudes von 1926 erstreckt sich die Anlage bis in zehn Meter Tiefe und bietet spektakuläre Einblicke in die Kanalisation.

Weitere Ziele im Saarland