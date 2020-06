Neben dem Homburger Eden-Kino, schräg gegenüber dem Kulturzentrum Saalbau, wurde am Samstag, 6. Juni, ein Haus abgerissen, das in früheren Jahren ein seinerzeit sehr beliebtes Döner-Imbissrestaurant beherbergt hatte. Der Abriss des Gebäudes ist Teil der Vorbereitungen für den Neubau von Eigentumswohnungen auf dem angrenzenden Gelände an der Straße Am Zweibrücker Tor. Dort befindet sich zurzeit noch ein Parkplatz, der von der Öffentlichkeit benutzt werden darf und auf dem die Stadt Homburg bald einen mobilen Gebührenautomaten installieren wird. In knapp zwei Jahren soll dort der Bau der Mehrfamilienhäuser beginnen. Ein erster Anlauf, das Eckhaus niederzureißen, musste am 12. Mai abgebrochen werden, als Bruchstücke auf die angrenzende Saarbrücker Straße abstürzten. Diese wurde am Samstag im Baustellenbereich halbseitig gesperrt, um mögliche Gefahren zu verhindern.