Endlich geht’s wieder rund in Blieskastel: Nach fünf Jahren steigt das Fest am 17. und 18. Juni. Es vereint Musik, Kunst, Skaten, Walkacts – und viele Neuerungen.

Das Altstadtfest ist eine Tradition, die gehegt und gepflegt werden will. Und so war nach der Corona-Zwangspause und dem Ausflug in andere Gefilde mit dem Franz-Straßenfestival klar: Das Fest muss wieder zurückkehren. Und zwar bunter als zuvor. Für die 41. Ausgabe hat sich Sandy Will vom Blieskasteler Kulturamt einiges einfallen lassen – viel Neues erwartet die Besucher.

„Es gibt eine Kunstmeile, natürlich wieder viele Konzerte und ein Programm für Kinder und Jugendliche“, verrät sie der RHEINPFALZ. „Blieskastel lebt auf“, verspricht sie. Ihr war es besonders wichtig, „verschiedene Bereiche zu schaffen. Wir haben zum Beispiel drei große Bereiche mit DJs für Jugendliche und junge Erwachsene.“ 2017, bei der bislang letzten und 40. Auflage des Stadtfests, gab es nur eine DJ-Meile.

Neu an den Start gehen dieses Jahr die Party-Anheizer der Jungen Union. „JU meets Malle“ heißt das Projekt, das im Hof hinter Naturkost Dauber und dem ehemaligen World Food Trip seinen Platz gefunden hat. Auch der DJ-Bereich von „Die Spätschicht“ in der Von-der-Leyen-Straße feiert beim Stadtfest seine Premiere. „Man darf gespannt sein, auch auf die eine oder andere Überraschung“, so Will. Der Stand der Grünen Jugend ist bereits etabliert, hat aber in diesem Jahr einen neuen Platz gefunden und wird die Fläche am Tivoli bespielen.

Dass etwas am Tivoli-Parkplatz stattfindet, ist ebenfalls neu, verrät Will. „Das gab es so noch nie.“ In den Vorjahren fand alles in der Fußgängerzone statt.

Mitten auf der Straße skaten

Ein Kinderprogramm ist nicht neu, das war immer schon Teil des Fests. „Aber wir können dieses Jahr ein großes Stück der Hauptstraße sperren, die durch Blieskastel geht“, verrät Sandy Will. Auf diesem gesperrten Straßenbereich, vom Amtsgericht bis zu den Stadtwerken, können Kinder dann skaten. „Und das auf dem normalen Straßenbelag, wo normalerweise die Autos durchfahren – wie cool ist das denn?! Das ist einzigartig für uns.“ Normalerweise ist das in Blieskastel wegen der Beschaffenheit der Wege nicht drin – da verschottert den Skatern dann schon mal das Kopfsteinpflaster der Spaß an der Sache. Der Veranstalterin ist die Vorfreude deutlich anzumerken. Parcours werden aufgebaut, auf denen sich Kinder und Jugendliche am Samstag, 18. Juni, zwischen 16 und 20 Uhr austoben können. Skatewillige können sich alles, was sie dafür brauchen, vor Ort bei Caros Inline Academy ausleihen. Doch damit nicht genug: Basteln und Kinderschminken mit Sonni Sonnenschein und dem Gute-Laune-Dino steht für die Kids auch noch an.

Wer tanzen möchte, muss natürlich auch bei Kräften bleiben. Auch dafür ist gesorgt. Von verschiedenen Caterern gibt es Gegrilltes, Flammkuchen, türkische und chinesische Spezialitäten, oder Käse-Raclette. Cocktails und andere Getränke sind natürlich auch da; so will es die Stimmung. Insgesamt gibt es über 40 Stände – ob kulinarischer, oder schaustellerischer Natur.

Vier Konzertbühnen gibt es, die von Stagelight organisiert werden. Vieles sei vom ausgefallenen Jahr 2020 übernommen worden. Los geht’s am Freitag, 17. Juni, um 20 Uhr mit der Soulfamily. Sie spielen auf der Volksbank-Bühne am Paradeplatz und sorgen mit Soul, Funk und R’n’B für Stimmung. Mit „Valerie“ von Amy Winehouse, Tina Turners „Simply the Best“, und aktuellen Charthits ist für jeden was dabei.

Parallel spielen Take Five Oldies und Evergreens aus Schlager, Rock und Pop auf der Terrag-Bühne am Luitpoldplatz. Und natürlich ist auch die Rockbühne wieder in the house. Um 20 Uhr gehen die Jungen Kaoten an den Start, um 23.30 Uhr schlüpft der Zweibrücker Sänger Pepe Pirmann in seine Paraderolle und verwandelt sich in Marius Müller-Westernhagen.

Ebenfalls auf der Terrag-Bühne, aber am Samstag ab 16 Uhr, spielt das Duo Two Passion – bestehend aus Sängerin und Saxofonistin Marion Kaufmann und ihrem Mann Udo Werle an der Gitarre – alles mögliche aus Jazz, Samba, Blues und Pop.

Wie läuft die Planung für so ein vielseitiges Fest ab? Im Januar haben Sandy Will und das Kulturamt damit begonnen – ziemlich spät. Weil nicht abzusehen war, wie sich die Corona-Situation entwickelt, mussten sie so lange warten. In den Vorjahren waren sie früher dran, immer gegen November, Dezember. Anfangs lief alles ein bisschen zögerlich. „Und jetzt, auf den letzten Metern, haben wir uns alle überschlagen“, meint Will lachend. Sie rechnet mit etwa 5000 bis 8000 Besuchern. Warum so wenig? „Das ist sehr niedrig gegriffen. Ich kann noch gar nicht abschätzen, wie viele am Ende kommen werden.“

Wieder „richtiges“ Stadtfest

Kein Wunder – das „richtige“ Stadtfest geht schließlich auch an den Start. 2018 und 2019 war das noch anders. Da wurde das Fest „wegen Haushaltseinsparungen“ ins Franz-Straßenfestival umgewandelt. Das französisch angehauchte Fest mit Chansons-Musik und Straßenmusik kam aber nicht an. Musikalisch sei es von den Genres her „sehr anspruchsvoll“ gewesen. „Wir können halt nicht beides machen.“ Zudem waren die Leute hungrig aufs echte Stadtfest – schließlich ging es 40 Mal über die Bühne. „Die Leute hängen am Stadtfest. Unser Bürgermeister Bernd Hertzler hat gesagt, ihm ist das wichtig, und er würde das gern noch mal machen“, verrät Will.