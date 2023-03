Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Als sich der dunkle Rauch überm Homburger Abendhimmel ausbreitete, konnte man am Donnerstagabend befürchten, dass sich ein schlimmes Unglück andeutet. Doch glücklicherweise brach das Feuer nur in unbewohnten Häusern der Altstadt aus. Trotzdem mussten Anlieger evakuiert werden.

Gegen 19 Uhr am Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Homburg wegen eines Dachstuhlbrandes in der Altstadt alarmiert. Ein Feuer war in einem Häusercarrée, umgeben von der Saarbrücker