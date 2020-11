In einem Homburger Seniorenheim sind Stand Montagmorgen 46 Bewohner sowie sieben Pflegekräfte mit dem Coronavirus infiziert. Ein infizierter Bewohner musste zudem in Krankenhaus gebracht werden. Das erklärt die Pressestelle des Saarpfalz-Kreises. Bereits am vergangenen Freitag lag für 16 Bewohner sowie für sechs Mitarbeiter ein positives Testergebnis vor. Um die übrigen Bewohner so gut es geht vor dem Virus zu schützen, wurden sie auf die übrigen Stockwerke des Heimes verteilt, zudem müssen alle Mitarbeiter eine FFP2-Maske tragen und Ärzte kontrollieren regelmäßig den Gesundheitszustand der Bewohner. Diese Woche sollen alle Bewohner und Mitarbeiter noch mal auf das Virus getestet werden.phkr