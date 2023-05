Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Donnerstagabend, 15. Juli, hätte der Homburger Stadtrat entscheiden sollen, ob in der Kreisstadt im Herbst ein Bürgerentscheid abgehalten wird: Wählt die Bevölkerung den suspendierten Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind (SPD) aus dem Amt? Doch dann ging der Rat unverrichteter Dinge auseinander. Denn wegen eines Corona-Falls sitzt die komplette Linken-Fraktion in Quarantäne.

30 der 45 erschienenen Ratsmitglieder stimmten am Donnerstag dafür, die soeben eröffnete Sitzung sogleich wieder abzublasen. Die Mehrheit aus CDU, Grünen, AfD und dem