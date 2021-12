Die Corona-Schnelltestzentren in Homburg (Am Forum, ehemaliges DSD-Gelände), Neunkirchen (Ecke Fern- und Norduferstraße) und St. Wendel (Missionshausstraße) arbeiten über Weihnachten und Neujahr, aber mit verkürzten Öffnungszeiten. Dies gab die saarländische Landesregierung bekannt.

Am Freitag, 24. Dezember, sowie an Silvester können sich Bürger von 9 bis 14 Uhr testen lassen und an beiden Weihnachtstagen von jeweils 10 bis 16 Uhr. Am 1. Januar öffnen die Zentren von 11 bis 16 Uhr. An allen anderen Tagen gelten die gewohnten Zeiten von 8 bis 22 Uhr.

Terminvereinbarung muss sein

Zur Testung muss online ein Termin vereinbart werden, Suchbegriff Schnelltestzentren Landesregierung Saarland. Die Bürgerinnen und Bürger können dann mit dem Auto oder auch zu Fuß zum gebuchten Termin kommen. Sie müssen sich mit Personalausweis oder Reisepass ausweisen und erhalten ein Formular mit den persönlichen Daten und einem QR-Code. Über diesen QR-Code ist 30 Minuten nach der Testung das Ergebnis abrufbar.

Die Tests sind kostenlos.