Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die saarländische Regierung hat am Freitag, 10. Juli, mit Corona-Reihentests bei 500 Beschäftigten in der Fleischproduktion im Land begonnen. Die Proben werden in Homburg analysiert. Kritik kommt von der Gewerkschaft NGG.

Reagieren will man mit der Aktion auf lokale Ausbrüche in Fleischfabriken wie etwa bei Tönnies in Nordrhein-Westfalen. „Ein solches Szenario soll im Saarland verhindert werden“, sagt