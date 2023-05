Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit Lämpchen in den Händen haben sich etwa 300 Gegner der Corona-Schutzmaßnahmen am Mittwochabend in Homburg postiert. Belastete Symbole oder Fahnen wurden nicht gezeigt. Das Ganze verlief weitestgehend friedlich. Weitestgehend.

Angemeldet hatte den Auftritt der Demonstranten am 26. Januar in der Talstraße niemand, sagte Dirk Raber von der Homburger Polizei auf Anfrage. Im Vorfeld hatte es entsprechende Aufrufe in den