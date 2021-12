Das Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises ordnet ab sofort bei einer Corona-Infektion nur noch Quarantäne für Kinder und Jugendliche unter 17 Jahre und über 70-Jährige an. Alle anderen positiv Getesteten sollen sich ohne amtliche Aufforderung in Quarantäne begeben.

Der Saarpfalz-Kreis ordnet seit Montag nur noch bei positiv auf das Coronavirus getesteten Jugendlichen und Kindern – Jahrgänge 2004 und jünger – und Erwachsenen, die vor dem 1. Januar 1950 geboren sind, eine Quarantäne an. Die Anordnung werde wie bisher vom Ordnungsamt zugestellt, so Kreissprecherin Sandra Brettar. Alle anderen positiv auf das Coronavirus getesteten Personen müssen sich selbstständig in Quarantäne begeben. Die Absonderungspflicht ergebe sich aus der Landesverordnung über die „automatische Absonderung“.

Über Einzelheiten zur Quarantäne nach einem positiven Corona-Test informiert der Saarpfalz-Kreis auf seiner Internetseite saarpfalz-kreis.de/leben-soziales-gesundheit/gesundheit/coronavirus unter dem Stichwort „Corona-Verordnungen“. Ebenfalls sind dort Informationen zu Test- und Impfmöglichkeiten zu finden.