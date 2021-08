Von Montag bis Samstag gibt es auf dem Ilmenauer Platz am der St.-Michael-Straße eine Corona-Impfaktion. Das berichtet die Pressestelle des Saarpfalz-Kreises. Gespritzt werden die Vakzine von Biontech-Pfizer und Johnson & Johnson.

Zwischen 9 und 14 Uhr steht an den sechs Tagen je ein mobiles Impfteam auf dem Ilmenauer Platz. Jeder ab einem Alter von zwölf Jahren kann sich in dieser Zeit ohne Anmeldung gegen das Coronavirus impfen lassen, Minderjährige müssen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten geimpft werden. „Gibt es zwei Erziehungsberechtigte für das Kind, muss unbedingt eine unterschriebene Einverständniserklärung und eine Kopie des Personalausweises des zweiten Erziehungsberechtigten vorgelegt werden“, schreibt die Saarpfalz-Pressestelle. Jeder Impfwillige muss sowohl Impfpass als auch Personalausweis mitbringen.

Verabreicht werden die Impfstoffe von Biontech-Pfizer und Johnson & Johnson. Die Zweitimpfung des Biontech-Vakzins kann später etwa bei ähnlichen Impfaktionen, im Neunkircher Impfzentrum Ost oder beim zuständigen Hausarzt verabreicht werden. Der Impfstoff von Johnson & Johnson ist eine Einmal-Impfung.