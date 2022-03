Cliff Hämmerle, Spitzengastronom in Webenheim, darf sein „Hämmerles Restaurant Barrique“ weiterhin mit einem Michelin-Stern schmücken. Am Mittwoch, 9. März, wurde der neue Gastroführer „Guide Michelin“ für Deutschland veröffentlicht.

Seit dem Jahr 2012 ist Hämmerles „Barrique“ in ununterbrochener Folge mit einem Stern in der Schlemmerbibel „Guide Michelin“ vertreten. Inzwischen also schon zum elften Mal hintereinander. In der Region hat sich der Meisterkoch aus der Saarpfalz neben seinem Hauptberuf als Restaurant-Chef längst auch als Fernsehkoch in der Show „Mit Herz am Herd“ des Saarländischen Rundfunks, als Buchautor und auch als Weltall-Speiselieferant für den St. Wendeler ISS-Astronauten Matthias Maurer einen Namen gemacht.

Mit seinem Michelin-Stern bleibt Cliff Hämmerle im Saarland in der guten Gesellschaft seiner beiden Gastwirts-Kollegen Alexander Kunz (Restaurant Kunz in St. Wendel) und Marc Pink („Landwerk“ in Wallerfangen).

Stopp von einem auf jetzt zwei Sterne

Zwei Michelin-Sterne vorweisen dürfen weiterhin Klaus Erfort („Gästehaus Erfort“ in Saarbrücken) und Silio del Fabro vom „Esplanade“ in der saarländischen Landeshauptstadt.

Von bislang einem auf jetzt zwei Sterne gesteigert hat sich zudem Martin Stopp, der das Louis-Restaurant im Saarlouiser Hotel „La Maison “ betreibt.

Bau weiter mit drei Sternen

Seine drei Sterne hat der Gastronom Christian Bau erfolgreich verteidigt, der in der Nähe der luxemburgischen Grenze im Lokal „Victors Fine Dining“ im Schloss Berg bei Perl den Kochlöffel schwingt.