Die bisherige Landesfeuerwehrschule in Saarbrücken-Burbach platzt aus allen Nähten. Das Land sucht daher nach einem neuen Standort. Die Homburger CDU-Stadtratsfraktion sowie die Kreis-SPD werben für die Flächen in der Region. Vor allem die ideale Verkehrsanbindung an die Autobahn mache die Standorte attraktiv.

Wenn es brennt, dann kommt die Feuerwehr − das weiß schon jedes Kindergartenkind. Damit die Feuerwehrleute genau wissen, was sie im Einsatz machen müssen, gibt es die Landesfeuerwehrschule.