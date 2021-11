Im Blieskasteler Stadtrat will die oppositionelle CDU-Fraktion die Stadtverwaltung zum „Bekenntnis zum Bau des Biosphärenhauses und der neuen Bliesgau-Festhalle“ auffordern. Die Projekte dürften nicht „auf unbestimmte Zeit verschoben werden“.

Der Stadtrat tagt am Donnerstag, 25. November, 17.30 Uhr, in der Bliesgau-Festhalle. Deren geplanter Ersatzneubau, so CDU-Fraktionschef Holger Schmitt, sei „aktuell durch den Bauhof gestrichen“ worden. Fortschritte vermisse er auch beim Biosphärenhaus: Dieses Vorhaben eines zentralen Anlauf- und Informationszentrums für den Bliesgau, dessen Bau die UN-Kulturorganisation Unesco fordert, trete seit zwei Jahren auf der Stelle.

Ende 2018 hatte der Stadtrat den Neubau beider Projekte am Standort der heutigen, veralteten Bliesgau-Festhalle beschlossen. Später wurde dann ein möglicher Standort vor der Kreissparkasse ins Spiel gebracht.