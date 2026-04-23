Mehr als 40.000 Besucher, 100 Aussteller, fünf Tage: Die Bexbacher Campingmesse feiert 65. Geburtstag. Sie ist eine der ältesten Messen dieser Art. Am Mittwoch geht’s los.

„Im Camper muss die Freiheit wohl grenzenlos sein.“ Dieses Lied kann auch Messeleiter Volker Wagner singen, wenn er mit seinem Camper zwar nicht über den Wolken, aber auf den Straßen der Welt unterwegs ist. Dieses Jahr könnte das gleichzeitig ein Geburtstagslied für die Bexbacher Campingmesse sein, denn sie feiert 65. Geburtstag und ist damit eine der ältesten Messen dieser Art. Von Mittwoch, 29. April bis Sonntag, 3. Mai, läuft sie auf dem Messegelände Blumengarten. Das Motto lautet: „Von Zeltplane bis Vanlife – 65 Jahre Campingfaszination“. Es soll auch eine kleine Zeitreise geben.

„Aber: Es gibt kaum noch Zelte im klassischen Sinn, wie man angefangen hat“, bedauert Wagner. Auch Camper von 60, 65 Jahren konnte man nicht auftreiben. Deshalb wird die Jubiläumsmesse durch „Früher-Jetzt-Themen“ begleitet. So sind frühere Zelte heute durch Dachaufbauten ersetzt worden. „Das Spektrum zwischendrin wird komplett dargestellt.“ Wagner freut sich: „65 Jahre ist ein Jubiläum, das erreichen wenige. Da kann man stolz drauf sein. Wir wollen ja noch 65 Jahre machen, von daher sind wir im Durchgang.“

Camper für bis zu 400.000 Euro

Dabei sind „Einstiegscamper“ für rund 70.000 Euro, aber auch „Luxusmobile für bis zu 400.000 Euro“, erzählt Wagner der RHEINPFALZ. Am 1. Mai ist natürlich wieder der Oldtimer-Treff am Start, am Sonntag gibt’s einen Camper-Flohmarkt samt Familientag mit Kinderbetreuung. Einige der 100 Aussteller kommen aus der Region, auch aus der Pfalz, so das Zweibrücker Unternehmen Wolaris, das unter anderem Kaminöfen und Grills verkauft. Seit längerem dabei ist mit Fritz Berger Camping ein Aussteller, der speziell das Camping-Zubehör abdeckt.

Zusätzlich kommen noch 40 Aussteller vom Blumenmarkt am Freitag dazu. Die Besucher kommen jedes Jahr von überallher, nicht nur aus Kaiserslautern, Zweibrücken, dem Saarland oder Kusel – sondern auch aus Frankreich oder Luxemburg. Am Samstag werden die ersten Aussteller mit dem Aufbau beginnen. Weder Eintrittspreise noch Stellplatz- oder Parkgebühren seien angehoben worden – in Zeiten, in denen alles teurer wird, durchaus beachtenswert.

Wieder nur fünf statt neun Tage

„Das war ein Grund, warum ich gesagt habe: Wir machen keine Riesenfete zum 65., wir sparen das Geld und versuchen deshalb, die Preise stabil zu halten“, erzählt Wagner. Erstmals gibt es Foodtrucks mit Speisen und Getränke.

Voriges Jahr waren 42.000 Besucher da, 2024 waren es 44.000. Der Verlust von 2000 Besuchern ist logisch – gerade wenn man bedenkt, dass die Messer voriges Jahr zum ersten Mal statt neun nur fünf Tage dauerte. Auch dieses Jahr ist das so. Das war schon 2025 der Wunsch vieler Aussteller gewesen. Da viele von weit her anreisen und dann ihre Büros während der Messe teilweise nicht besetzen können, waren neun Tage – plus Anreise-, Abreise- und Aufbauzeit – schlicht zu lang. Dass man die Messe 2025 erstmals auf fast die Hälfte der Zeit reduziert hatte, sei ein „Versuchsballon“ gewesen, „der hat super funktioniert“. Die Rückmeldung der Aussteller: Für sie seien die fünf Tage optimal gewesen.

Entstanden aus der Bauausstellung 1949

Zwischen 35.000 und 45.000 Besucher müssen kommen, dass die Messe kostendeckend bei der Schwarzen null rauskommt, sagt Wagner. Er fährt seit 1988 mit dem Camper durch die Welt. Aber auch die Region hier liebt er. Voriges Jahr im Herbst war er in Südfrankreich, im Sommer stand die Nordseeküste auf dem Plan. „Es ist nicht unbedingt wichtig, dass man Hunderttausende von Kilometern abreißt, sondern dass man Ziele hat, die wirklich erstrebenswert sind“, findet er. Auch die Freiheit, die man mit dem Camper hat, ist für den 63-Jährigen toll. „Man kann machen, was man will.“

Entstanden ist die Bexbacher Campingmesse aus einer Bauausstellung nach Kriegsende, die 1949 auf dem Blumengarten-Gelände stattfand.

Ein Teil des Plakats zur »Ausstellung sozialer Wohnungsbau«, die 1949 im Blumengarten stattfand. Das war der Grundstein der Campingmesse. Foto: Stadt Bexbach/oho

So wollte man die Leute zum Hausbau motivieren. Dann sei ein campingbegeisterter Kulturamtsleiter auf die Idee gekommen, eine Campingmesse zu veranstalten. „So hat das Ganze angefangen.“

Ein altes Plakat der »Garten Blumen Ausstellung« in Bexbach. Foto: privat

Infos

Die 65. Bexbacher Campingmesse läuft vom 29. April bis 3. Mai, jeweils von 10 bis 18 Uhr, auf dem Messegelände Blumengarten in Bexbach. Eine Tageskarte kostet 6,50 Euro für Erwachsene. Infos zum Programm gibt’s unter messe-bexbach.de